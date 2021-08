Incidente stradale a Cermenate, coinvolto un autoarticolato

Incidente stradale a Cermenate questa mattina.

In via Europa Unita

Erano da poco trascorse le 6.30 di questa mattina, venerdì 6 agosto 2021, quando i soccorsi sono stati chiamati a intervenire in via Europa Unita a Cermenate, in codice giallo. Sul posto sono giunte tre ambulanze e due squadre dei Vigili del fuoco di Como e Cantù. Cinque i feriti, in uno scontro tra due autovetture e un autoarticolato. Nello specifico si tratta dio cinque uomini, di 25, 28, 34, 44 e 62 anni. Due di loro sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e uno in codice verde.