Incidente stradale, due feriti soccorsi in codice verde

L’intervento dei Vigili del fuoco a Lambrugo sulla strada provinciale ex Ss342 per un incidente.

Incidente all’alba

Questa mattina, alle 5.15 i Vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti per soccorso urgente sulla strada provinciale ex Ss342, a Lambrugo, per un incidente stradale avvenuto intorno alle 4.50 tra due autovetture. Coinvolte due parsone, un uomo di 59 anni e un 27enne entrambi trasportati in codice verde.