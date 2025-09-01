Incidente stradale tra due auto, una si ribalta

All’arrivo dei soccorsi sul luogo dell’incidente ad Appiano Gentile, gli occupanti erano all’esterno delle auto.

Incidente con ribaltamento

Nella mattina di oggi, lunedì primo settembre, intorno alle 9.30, soccorsi allertati per un incidente stradale tra due auto, una delle quali si è ribaltata. Giunti sul posto – l’incrocio tra via Salvo D’Acquisto e via Piave ad Appiano Gentile – i soccorritori hanno trovato gli occupanti fuori dai veicoli. Trattasi di due uomini, un 29enne e un 61anni.

Nessun ferito trasportato in ospedale

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Appiano Gentile, il personale sanitario del 118, un’ambulanza della Sos appianese, il carro fiamma dei Vigili del fuoco di Appiano e l’Aps (Autopompaserbatoio) del distaccamento di Cantù. L’intervento è proseguito per la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.