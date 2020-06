Incidente sul lavoro a Fino, Cgil e Ugl: “Serve prevenzione e cultura della sicurezza”

La tragedia di ieri, venerdì 12 giugno, in cui ha perso la vita Augusto Baserga, 47 anni, ha riacceso i riflettori sulla piaga delle morti sul lavoro. E sul tema intervengono i sindacati.

La Cgil di Como si stringe attorno alla famiglia del lavoratore deceduto ed è a disposizione per le tutele che ritenesse necessarie.

Sul tema, già nella giornata di ieri, era intervenuta l’Ugl (Unione Generale del Lavoro).

Claudio Morgillo, Segretario Regionale Lombardia, ha spiegato: “E’ una tragedia inaccettabile, chiediamo che il tema della sicurezza dei lavoratori sia una priorità nell’agenda del Governo. Occorre mantenere alta la guardia affinché simili eventi non si verifichino. In tal senso, è necessario potenziare i controlli e la cultura della sicurezza, in particolar modo nei settori dove il rischio infortuni è più elevato. L’UGL è in tour in tutta Italia con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche”.