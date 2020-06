Tragedia sul lavoro: operaio cade su un’inferriata e rimane trafitto FOTO

Dopo il malore di un operaio a Cermenate, un altro intervento d’urgenza per l’elisoccorso di Milano, questa volta a Fino Mornasco.

AGGIORNAMENTO – L’uomo che ha perso la vita questa mattina è Augusto Baserga, 47 anni. Residente a Cantù, era originario di Brenna.

Tragedia sul lavoro: operaio cade su un’inferriata e rimane trafitto

L’allarme è scattato intorno alle 10.45, in via Regina, all’altezza del civico 34/a. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un operaio, 47 anni, intento a fare dei lavori su una scala, ha perso l’equilibrio ed è caduto su un’inferriata, rimanendo trafitto. Subito i soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto, oltre all’elisoccorso, anche ambulanza e automedica. Presenti anche Vigili del fuoco che hanno tagliato la recinzione per liberarlo e Carabinieri. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla dare. E’ morto ancora prima di essere trasportato in ospedale.