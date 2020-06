Malore sul lavoro a Cermenate, muore un operaio FOTO

Malore sul lavoro a Cermenate. L’allarme è scattato oggi, 12 giugno 2020, intorno alle 8.45.

Malore sul lavoro a Cermenate, muore un operaio

L’uomo, 50 anni, era al lavoro in via Diaz. Sul posto sono subito intervenuti la Croce Azzurra di Cadorago, l’automedica e l’elisoccorso da Milano. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe avuto un infarto. E’ stato trasportato all’ospedale di Cantù d’urgenza, in codice rosso e in condizioni disperate. Purtroppo i medici non hanno potuto salvarlo.