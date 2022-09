Incidente sulla A9: un'auto si cappotta, ferite tre persone.

Incidente sulla A9: un'auto si cappotta, ferite tre persone

Poco prima delle 4 del mattino, di mercoledì 14 settembre 2022, sull'autostrada A9, la Lainate Como Chiasso, in particolare sul tratto che da Lomazzo Sud porta a Fino Mornasco, si è verificato un incidente stradale con ribaltamento che ha coinvolto tre persone: due ragazze di 22 anni, trasportate poi in ospedale in codice giallo, e un uomo di 74. Sul posto per le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo, un'ambulanza della Cri di Lomazzo e un'auto medica. L'episodio si è verificato appena prima di un altro ribaltamento, successo a Mariano Comense.