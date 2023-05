L'incidente si era verificato sabato 20 maggio 2023 sulla Lomazzo Bizzarone, dove un centauro aveva avuto la peggio nello scontro con un'auto riportando gravi ferite. Gli ultimi aggiornamenti rivelano un sensibile miglioramento delle sue condizioni di salute.

Incidente sulla Lomazzo Bizzarone: migliorano le condizioni del centauro ferito sabato

Il sinistro si era verificato la mattina di sabato scorso, all'altezza di via Terranera 1, nel Comune di Bizzarone. A scontrarsi un'auto, modello classe A, e una moto, Honda Hornet. Dopo il violento impatto la motocicletta aveva anche preso fuoco e il motociclista, in condizioni gravissime e dopo essere stato soccorso da ambulanza e automedica, era stato trasportato all'ospedale di Varese.

Proprio dall'ospedale di Varese arrivano gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni: l'uomo è ancora in prognosi riservata e in rianimazione, ma ci sarebbe grande ottimismo per il suo miglioramento. In ogni caso, però, si tratterà di una lunga degenza in quanto i traumi riportati non erano di poco conto.