Incidente tra auto e moto sulla Lomazzo-Bizzarone, nella mattinata di oggi, sabato 20 maggio 2023.

Scontro auto moto sulla Lomazzo-Bizzarone: gravissimo un centauro

L'allarme è scattato alle 9.45, all'altezza di via Terranera 1, nel Comune di Bizzarone. A scontrarsi state un'auto, modello classe A, e una moto, Honda Hornet. Dopo il violento impatto la motocicletta ha preso fuoco. Il centauro, in condizioni gravissime, dopo essere stato soccorso da ambulanza e automedica, è stato trasportato all'ospedale di Varese. Sulla Sp23 è servito anche l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco, insieme a loro i Carabinieri di Como e la Polizia locale che ha effettuato i rilievi stradali.

La tragedia di ieri a Cantù

Ieri tragico epilogo a Cantù per un altro centauro. In via Milano, all'altezza del McDonald's e della Fabbrica dei Sapori, intorno alle 12. Una Fiat Punto verde e una motocicletta hanno incrociato le loro traiettorie e il motociclista ha avuto la peggio. L'uomo, del 1977, ha subito un arresto cardiaco e il personale sanitario, dopo le prime manovre di soccorso, ha deciso di trasportarlo in ospedale al Sant'Anna in codice rosso. Purtroppo però tutti i tentativi sono stati vani: il 46enne non ce l'ha fatta.