Incidenti a Inverigo e Dongo SIRENE DI NOTTE

Ecco che cosa è successo nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2021 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Incidenti a Inverigo e Dongo

Il primo impatto è avvenuto alle 23.30, in via don Carlo Gnocchi a Inverigo. A scontrarsi due auto. Soccorsi un giovane di 21 anni è una ragazza di 19. Sul posto un’ambulanza che è rientrata in ospedale in codice giallo.

Poco dopo le 5, incidente anche a Dongo, in piazza Paracchini. Lo scontro in questo caso è avvenuto tra un’auto e una moto. Soccorsi da ambulanza e automedica un uomo di 48 anni e un altro di 52. I feriti sono poi stati trasportati in codice verde all’ospedale di Gravedona.

Alle 23, da segnalare anche una lite a Como, in salita Quarcino. Sul posto la Cri di Como che ha soccorso un 30enne. Sempre a Como, in via Rodari, soccorso in codice giallo un uomo di 46 anni per un’intossicazione etilica. Infine tre malori tra Como e Capiago Intimiano, oltre una caduta al suolo sempre a Villa Guardia.