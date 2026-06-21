Indagini strutturali sul ponte, istituito il senso unico

Albavilla, indagini strutturali sul ponte di via Saruggia. Lunedì 22 giugno istituito il senso unico alternato sulla Sp 639.

Decisione della Provincia

La Provincia di Como ha affidato alla ditta P&P LMC Srl l’appalto per le indagini e le prove strumentali sul ponte stradale di via Saruggia, ad Albavilla, che sovrappassa la Strada Provinciale ex SS 639 “dei Laghi di Pusiano e di Garlate”. L’intervento è finalizzato a raggiungere un adeguato livello di conoscenza della struttura, passaggio necessario per la successiva progettazione degli interventi di miglioramento strutturale e conservativo del manufatto.

Senso unico alternato

Già lo scorso marzo la Provincia aveva diramato una comunicazione per consentire l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza. Per garantire la sicurezza degli operatori e, al contempo, la fluidità della circolazione, in corrispondenza del ponte sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico con sensori di coda. La misura sarà in vigore lunedì 22 giugno dalle 9 alle 16.30, garantendo sempre e in sicurezza la circolazione pedonale, veicolare, dei mezzi di emergenza, (Carabinieri, Ambulanza, Vigili del Fuoco ecc.) e del trasporto pubblico in servizio di linea.