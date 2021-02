Infarto ad Appiano Gentile, muore uomo di 55 anni

Muore di infarto: tragedia ad Appiano Gentile nel primo pomeriggio di oggi, martedì 9 febbraio.

Infarto ad Appiano Gentile

I soccorsi, arrivati immediatamente sul posto, non sono serviti. Un uomo di 55 anni ha perso la vita durante la corsa in ospedale. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.14, in via Vignetta, dopo che la vittima aveva accusato un malore. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e un’automedica. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo prima di trasportarlo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Purtroppo, per lui, non c’è stato niente da fare: troppo gravi le sue condizioni. Le cause del decesso sono da ricondurre a un arresto cardiocircolatorio.