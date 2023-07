Infortunio alla "Saati", operaio incastrato con il piede in un macchinario

Infortunio all'azienda "Saati" di Appiano Gentile, operaio incastrato con il piede in un macchinario.

Infortunio alla "Saati"

E' accaduto questa mattina, venerdì 14 luglio, nell'azienda di via Milano, ad Appiano Gentile. Per cause ancora da ricostruire, un uomo di 45 anni è rimasto incastrato con il piede in un macchinario. Allertati immediatamente i soccorsi, compresi anche i Vigili del fuoco. Alcuni colleghi, fortunatamente, sono riusciti a liberarlo. Sul posto un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile e l'automedica. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù e Ats Insubria. L'operaio è stato trasportato in ospedale in codice giallo (media gravità).