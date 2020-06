Infortunio mortale a Fino, Cisl dei Laghi “I lavoratori dovrebbero poter operare in totale sicurezza”

Infortunio sul lavoro a Fino Mornasco, la Cisl dei Laghi si è espressa in merito all’episodio avvenuto venerdì 12 giugno, costato la vita ad Augusto Baserga.

Infortunio sul lavoro, il cordoglio di Cisl dei Laghi “Le istituzioni devono vigilare”

La Cisl dei Laghi esprime profondo cordoglio alla famiglia di Augusto Baserga, il lavoratore 47enne di Cantù, deceduto sul lavoro cadendo su una recinzione a Fino Mornasco. «Per l’ennesima volta un lavoratore ha pagato con il prezzo più alto il suo impegno quotidiano – afferma Francesco Diomaiuta, reggente della Cisl dei Laghi -. Auspichiamo che la magistratura possa effettuare le necessarie verifiche del caso, ma questo ennesimo tragico episodio ci ricorda, ancora una volta, quanto in qualsiasi ambito lavorativo sia fondamentale mettere, sempre, ogni lavoratore nelle condizioni di operare in totale sicurezza. In un mondo del lavoro in cui spesso a prevalere sono la fretta e la tendenza a ridurre i costi chiediamo alle istituzioni di vigilare affinché non venga meno il rigoroso rispetto delle disposizioni di legge e l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale».