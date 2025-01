Infortunio sul lavoro, 41enne cade da una scala

Infortunio sul lavoro per un uomo di 41 anni mentre lavorava in via Salvo D’Acquisto, ad Appiano Gentile.

Incidente sul lavoro, ferito non grave

Intorno alle 11 di oggi, venerdì 24 gennaio, sono stati allertati i soccorsi per un infortunio sul lavoro in via Salvo D’Acquisto. Un 41enne stava lavorando all’interno di un’attività commerciale (aperta a breve) quando è scivolato da una scala. Inizialmente, considerata la caduta, si è temuto qualcosa di più grave. Fortunatamente, un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile ha trasportato l’uomo in codice giallo, per precauzione, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.