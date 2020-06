Infortunio sul lavoro a Solbiate con Cagno SIRENE DI NOTTE

Ecco che cos’è successo nella notte tra il 10 e l’11 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Infortunio sul lavoro a Solbiate con Cagno

L’allarme è scattato poco prima delle 21, in via Cadorna. I soccorsi sono subito scattati per una persona di 36 anni che, dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Niente di grave quindi, a differenza di quanto successo martedì alla Poliform dove un 59enne ha perso la vita a causa di un malore fatale.

Altri interventi

Intorno alla 1, da segnalare anche un evento violento, classificato come aggressione a San Fermo della Battaglia. Soccorsa e trasportata all’ospedale in codice verde, una donna di 41 anni. Allertati anche i Carabinieri. Alle 3.30 c’è stato poi un malore in piazza Duomo, a Como.