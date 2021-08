Inseguimento a Pianbosco, arrestato uomo di 31 anni

Inseguimento a Pianbosco, tra Castelnuovo Bozzente e Tradate: arrestato un uomo di 31 anni per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Rocambolesco inseguimento

Nella tarda serata di ieri, lunedì 30 agosto, all'interno del Parco Pineta, al termine di un inseguimento, i militari della Stazione di Olgiate Comasco hanno tratto in arresto un cittadino comasco di 31 anni residente in provincia, censito in banca dati per stupefacenti.

Non si è fermato all'alt

I Carabinieri, alle 20 circa, Beregazzo con Figliaro hanno intercettato una Fiat 600 rubata che, che non ottemperando all'alt, si è data a precipitosa fuga culminata all'interno di area boschiva. Fermata la corsa, il passeggero è riuscito a dileguarsi a piedi, mentre il conducente è stato fermato dai Carabinieri e trattenuto nella camera di sicurezza con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, in attesa di giudizio con rito direttissimo previsto per la mattina del primo settembre.