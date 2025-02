Inseguimento sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone, tre ladri arrestati

Inseguimento sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone, concluso in territorio comunale di Appiano Gentile: tre ladri arrestati.

Inseguimento sulla provinciale

Mattinata movimenta in via Salvo D'Acquisto, zona di intenso traffico viabilistico, di fronte alla carrozzeria Dominioni. Intervento efficace delle Forze dell'ordine, mobilitate nell'inseguimento di una Nissan Qashqai entrata in Italia dalla Svizzera. Inseguimento iniziato dal valico di Bizzarone e terminato alle 10.30 circa, quando la stessa automobile è andata a invadere la corsia opposta, colpendo una vettura in transito e poi finendo la sua fuga contro una pianta.

Ladri arrestati

La Nissan ha forzato un posto di blocco dei Carabinieri, a Bizzarone. Quindi i militari del Nucleo Radiomobile di Como hanno inseguito la vettura. Mobilitate tre pattuglie della Compagnia di Como dei Carabinieri e due della Guardia di finanza. A bordo della Nissan si trovavano tre uomini, presumibilmente autori di un furto. Dopo l'impatto della Nissan contro un albero, i tre hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati arrestati.

Attimi di paura

La concitazione dell'inseguimento è testimoniata dalla comprensibile agitazione del proprietario del veicolo urtato sulla fiancata destra dalla Nissan. "Mi sono trovato quella macchina contromano - spiega l'automobilista, milanese, visibilmente scosso - Era inseguita dai Carabinieri". I due mezzi, danneggiati, sono stati rimossi col necessario intervento di due carroattrezzi.