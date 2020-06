Il giorno dell’intervento è arrivato. Ieri, martedì 16 giugno 2020, la piccola Nicola Basile, bimba canturina nata con una rarissima malformazione alla gamba destra, è stata nuovamente operata in Florida. Nel 2018 era scattata una gara di solidarietà per permettere a lei e la mamma di stare tre mesi e mezzo in Florida per una prima operazione al Paley Institute. A fine 2019 la bimba e la mamma sono nuovamente tornate negli Stati Uniti per continuare il percorso della piccola. Ad aprile avrebbero dovuto tornare in Italia, purtroppo però le misure di contenimento anti-covid le hanno tenute bloccate.

Intervento riuscito per la piccola Nicole Basile

A dare aggiornamenti sulla situazione è la pagina Facebook, Acma Alleanza Contro Le Malformazioni Degli Arti. L’intervento, che è andato bene, è durato 4 ore e mezza, in questo lasso di tempo il chirurgo ha tolto 14 chiodi della gamba della piccola. Alle 23 Nicole è stata dimessa dall’ospedale e insieme alla mamma ha potuto fare rientro a casa.

(Foto tratte dalla pagina Facebook)