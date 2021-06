Intossicazione etilica e un incidente a Erba SIRENE DI NOTTE

Ecco cos’è successo nella notte tra il 4 e il 5 giugno 2020 e come si sono mossi i soccorsi in provincia.

Intossicazione etilica e un incidente a Erba

L'episodio in via Cascina California. Intorno alle 23.45 è stata soccorsa una ragazza di 23 anni che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Sul posto l'ambulanza che l'ha trasportata in codice verde all'ospedale.

Sempre a Erba, intorno alle 23, da segnalare anche un incidente tra auto, sempre in via Cascina California. Soccorsi due giovani di 20 e 23 anni. Sul posto due ambulanze che sono rientrate in codice verde all'ospedale.