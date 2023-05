Inverigo, spara alla ex e si toglie la vita. L'annuncio via social: "Non mi vedrete più né su Facebook né da altre parti"

"Addio amici e non, conoscenti e non. Non mi vedrete più né su Facebook né da altre parti, spero che alcuni ogni tanto mi ricorderanno. Vi voglio bene". Scriveva così, a meno di ventiquattr'ore dalla tragedia che si è consumata ieri pomeriggio, venerdì 5 maggio 2023, a Inverigo, Maurizio Beghé, 62 anni, che ha dapprima sparato ferendo la ex compagna di 32 anni, e poi si è tolto la vita.

Inverigo, spara alla ex e si toglie la vita. L'annuncio via social

L'uomo, che ieri si è recato nella corte di via Roma, al civico 67/A, dove aveva vissuto con la compagna, armato di pistola, aveva deciso di annunciare il suo gesto tramite i social network. E ha portato a compimento il suo intento malgrado qualcuno tra i commenti lo avesse invitato a ripensarci, "a non fare cavolate". Lui però aveva ribadito: "Sono stanco, mi riposo un po' dopo tante guerre".

Alle 16.30 di ieri pomeriggio è entrato nella casa della ex compagna e le ha puntato contro la pistola: miracolosamente la 32enne è sfuggita all'agguato ed è rimasta ferita dal colpo solo di striscio, a uno zigomo. L'uomo poi ha rivolto la pistola contro se stesso e si è tolto la vita nell'abitazione.

Alla base del gesto estremo ci sarebbe proprio la mancata accettazione della fine della relazione con la ex compagna, ma anche altri problemi familiari, come aveva scritto l'uomo sul proprio profilo Facebook a poche ore dal gesto estremo.