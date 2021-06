Investito da un'auto ad Alzate: il 66enne non ce l'ha fatta.

L'incidente era avvenuto nella serata di lunedì 28 giugno: Angelo Colombo, 66 anni, di Inverigo, era stato investito ad Alzate Brianza, in via Santuario, mentre percorreva la strada in bici. Le condizioni dell'uomo erano da subito apparse gravi: sul luogo dello scontro era giunta un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù, con un'automedica. Il ciclista, stabilizzato sul posto, era stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso, quello della massima gravità. L'uomo è deceduto nella giornata di oggi, mercoledì 30 giugno.