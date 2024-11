Investito sulla Arosio - Canzo: muore papà di 46 anni

Era originario di Eupilio, dove era cresciuto fin da piccolo

Tragedia lungo la Provinciale 40, all'altezza di Castelmarte

E' Alessio Frigerio, 46 anni, la vittima del grave incidente avvenuto ieri, lunedì 11 novembre, intorno alle 18.30, lungo la Arosio-Canzo, la Provinciale 40. Stava attraversando la strada, all'altezza del Bar Massi in territorio di Castelmarte, quando è stato investito da un'automobile che procedeva da Canzo in direzione Erba. Sul posto immediati i soccorsi della vicina Sos. La situazione è apparsa subito molto grave e per Frigerio si è alzato in volo anche l'elisoccorso. E' stato però trasportato all'ospedale di Erba, quello più vicino da raggiungere vista la drammatica situazione, ma per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Lascia la moglie e due figli piccoli

Alessio Frigerio era sposato con Laura Sironi e aveva due figli piccoli, di 7 e 10 anni. Era originario di Eupilio, dove era cresciuto nella frazione di Corneno: per tutti era "Gullit", per la sua grande passione per il Milan. Si era trasferito poi a Canzo, dove aveva costruito la sua famiglia e dove si era inserito nella comunità canzese: era volontario per il piedibus.