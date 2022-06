Investito un pedone sul lungolago: tre le persone coinvolte

Tutti trasportati in ospedale.

E' accaduto sul lungo Lario Trento

Investito un pedone in centro, sul lungolago. E' accaduto questa mattina. Tre le persone coinvolte: due donne di 61 anni e un uomo di 65. Sul posto si sono recati in codice rosso i mezzi di Asst lariana, della Croce rossa di Como, della Cri di Lipomo e di quella di San Fermo della Battaglia. Due dei coinvolti sono stati trasportati in codice giallo al Valduce di Como e all'ospedale di Circolo di Varese. Il più grave, in codice rosso, al Sant'Anna.

Elisoccorso a Carate Urio

Attimi di paura, questa mattina, anche a Carate Urio per l'investimento di un ciclista. Sul posto, in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa di Cernobbio. In soccorso del 18enne coinvolto nello schianto si è alzato in volo anche l'elisoccorso. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.