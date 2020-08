“Io non rischio” era una campagna che le stava tanto a cuore. E l’edizione 2020, proprio come ha chiesto Ketty Giampietri soltanto pochi giorni prima di morire, sarà vestita di giallo, come in un omaggio speciale alla volontaria 49enne strappata alla vita troppo presto. Notissima in città per il suo instancabile impegno civico, Ketty era molto attiva nel gruppo di Protezione civile Erba Laghi, in cui si era data tanto da fare anche durante i mesi di lockdown.

“Io non rischio” edizione 2020 nel ricordo di Ketty

Risale a lunedì 10 agosto l’ultimo messaggio inviato ai commercianti erbesi per ricordare l’appuntamento con l’edizione 2020 della giornata «Io non rischio», campagna della Protezione civile in programma per il prossimo 11 ottobre. Per questa edizione, la campagna sarà infatti digitale, ma i commercianti sono ancora una volta invitati ad allestire le vetrine colorando di giallo qualche prodotto. Il promemoria dell’edizione 2020 della campagna è arrivato da Ketty solo una manciata di giorni prima di morire. E l’edizione 2020 di «Io non rischio» sarà proprio così, nel ricordo dell’amatissima volontaria scomparsa troppo presto: con le vetrine colorate in giallo, proprio come lei avrebbe voluto.

