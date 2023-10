La comunità pastorale alla ricerca di giovani coristi

Il canto come forma di preghiera. Cantare per vivere appieno l’eucarestia: la comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo va a caccia di giovani coristi.

L'appello per cercare nuovi coristi

E’ partendo da queste basi che la comunità pastorale Beata Vergine del Carmelo, che racchiude le parrocchie di Appiano Gentile, Veniano e Oltrona di San Mamette, ha deciso di rilanciare il coretto dei ragazzi. "Era una realtà già esistente, ma la pandemia di coronavirus ha provocato uno stop - spiega don Matteo Moda, responsabile della pastorale giovanile - E’ venuto il momento di rilanciarlo: vorremmo avvicinare i ragazzi all’eucarestia valorizzando la loro voce. Ogni parrocchia avrà il suo coretto ma è nostra intenzione organizzare dei momenti comuni. Devo ringraziare Matteo Galimberti di Oltrona di San Mamette che si è mosso per portare nuova linfa al progetto". I coretti dei ragazzi animeranno le celebrazioni del 17 dicembre (24 dicembre per Oltrona di San Mamette), 28 gennaio, 18 febbraio, 17 marzo, 14 aprile e domenica 26 maggio. In quest’ultimo caso insieme a Veniano con un piccolo momento musicale pomeridiano. E’ possibile iscriversi fino al 28 ottobre tramite la piattaforma Squby. Prove previste nei fine settimana per avviare il gruppo. Poi, una volta al mese.