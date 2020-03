La forza dei comaschi: “Andrà tutto bene” riempie i nostri cuori FOTO

“Andrà tutto bene”. Deve diventare il mantra di tutti noi in questi giorni difficili. Siamo distanti, magari non possiamo vedere e abbracciare le persone che amiamo, ma stiamo facendo un sacrificio per il bene di tutta la comunità. Solo così possiamo battere il contagio da Coronavirus.

Andrà tutto bene, i vostri meravigliosi disegni

In questo momento così duro per tutti, vi abbiamo chiesto di raccontarci cosa state facendo, come trascorrete le vostre giornate. E ci avete mandato tante foto e messaggi con un solo e unico messaggio: “Io resto a casa, andrà tutto bene”.

Ne siamo convinti anche noi, mentre continuiamo a fare il nostro lavoro, cercando di informarvi nel modo migliore e più puntuale possibile. Malgrado le difficoltà quindi andiamo avanti, anche grazie al vostro supporto. Grazie per i bellissimi scatti che ci avete inviato. Godeteveli tutti nella gallery di seguito.

Continuate a seguirci e a inviarci le vostre foto, andrà tutto bene!