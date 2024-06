La "G. B. Scalabrini" piange la professoressa Lidia Costanzo

Gli alunni e i docenti della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Battista Scalabrini" di Fino Mornasco piangono la professoressa d’inglese Lidia Costanzo.

Addio “Zia Costy”, professoressa di inglese amata

E’ scomparsa sabato 8 giugno dopo una lunga lotta contro un tumore che l’aveva colpita nel novembre del 2022. Aveva solo 58 anni Lidia. Soprannominata dagli studenti «zia Costy», la prof Costanzo, nel corpo docenti dal lontano 1999, era originaria di Catania in cui si è laureata in Lingue e Letterature straniere nel 1989 per poi intraprendere la carriera di insegnante di ruolo dal 1993. Da tanti anni si era trasferita in provincia, ora viveva a Como città con la madre Maria Adele. L’11 giugno l’ultimo saluto in una chiesa di Sant’Agata a Como gremita.

Gentile, empatia e vicino ai suoi studenti

Un’insegnante gentile, empatica e vicina ai suoi studenti. "Lidia era una donna dal cuore di burro – ricorda la vicepreside Concetta Cannataro – generosa e particolarmente sensibile, sempre molto vicina ai più fragili. Per i ragazzi è stata una prof “chioccia”: proteggeva sempre gli alunni con particolari fatiche e quelli particolarmente vivaci: “Sono ragazzi… cresceranno”, amava ripetere». La sua voce e risata inconfondibili annunciavano, ogni giorno, il suo arrivo nei corridoi. «Era sempre la prima ad arrivare, quasi all’alba ogni mattina. Mi salutava con un gran sorriso. Non si poteva non volerle bene! Ne eravamo tutti molto affezionati". Anche gli uccellini aspettavano la professoressa che, negli intervalli, sbriciolava biscotti e grissini sulle scale per sfamare i suoi amici animali. «Li amava tutti, in particolare i cani. Raccontava tanti episodi sulla sua cagnolona Chiccuzza. Ci mancherà molto".

La prof Costanzo non ha mai voluto sostituti nonostante la malattia e ha continuato ad insegnare con passione fino alla fine. L’ultima lezione? Il 17 marzo, vigilia del suo compleanno.

“Non riusciamo a fare a meno della sua generosità"

"Vede, Lidia, noi non riusciremo a fare a meno della sua generosità verso tutti e verso i più deboli - alcuni passaggi della lettera della dirigente Raffaella Piatti sul sito Internet dell’Istituto Comprensivo - Mancano già la sua risata squillante, il suo sorriso e la sua umanità, che ha donato a ciascuno di noi». Un pensiero ai suoi studenti e il congedo finale: «Avremo l’ingrato compito di intercettare gli sguardi dei suoi ragazzi sui banchi dell’esame: ma ne sia certa, ne avremo ancora più cura del solito. Ora non ci dobbiamo salutare per sempre, è solo un arrivederci. Dimenticavo: grazie per tutto quello che ha donato anche a me, per i nostri scambi e per i nostri audio che come molti conserverò con cura e gelosia. Buon viaggio prof Costanzo!".