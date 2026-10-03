La Giunta stanzia 75mila euro per riqualificare il parco colpito dalla tromba d’aria

Piante da sostituire, vialetti da riparare così come la pubblica illuminazione e la pubblica irrigazione al parco San Giovanni a Bellagio. Un intervento per cui la Giunta ha già stanziato 75mila euro, con l’intervento di abbattimento che è stato completato giovedì 1 ottobre.

Danni consistenti

Poco più di un mese fa, a fine agosto, una tromba d’aria si è abbattuta in paese e a farne le spese sono state soprattutto le piante del parco San Giovanni, che era stato per altro recentemente riqualificato. Una dozzina gli alberi coinvolti, con danni anche a vialetti, illuminazione e irrigazione, causati da raffiche superiori anche ai 130 chilometri orari. Intatto, per fortuna il chiosco. Da una prima stima i danni ammontavano a poco più di 100mila euro. Tra gli alberi abbattuti anche pini con oltre 50 anni di vita.

Parla il sindaco

“Abbiamo fatto redigere una perizia da un agronomo – afferma il sindaco Angelo Barindelli – Il risultato è che undici piante andavano sostituite. Soprattutto pini, oltre a quattro cedri. L’intervento di abbattimento è stato completato giovedì”.

Adesso i prossimi passi sono il ripristino di vialetti, illuminazione ed irrigazione. A concludere si procederà poi con la piantumazione per sostituire le piante rimosse.

“Negli ultimi anni abbiamo provveduto a piantumare 40 tra essenze e piante nuove. Il maltempo ha generato gravi danni, ma questa piantumazione ha attenuato un po’ l’aspetto del parco. Le piante sono nel frattempo cresciute e la situazione, pur essendo grave e il danno evidente, non appare così disastrosa”.

Il parco riaprirà prossimamente

Come detto la Giunta ha deciso di stanziare 75mila euro di interventi per ripiantare le essenze e riqualificare gli impianti e i vialetti.

“Il parco di San Giovanni resterà chiuso ancora per qualche giorno, poi inizieremo ad eseguire i primi interventi per quanto riguarda gli impianti”, conclude il primo cittadino.

Dopodiché si sceglierà, sempre in accordo con l’agronomo, quali piante ed essenze piantare per ridare vita al parco.