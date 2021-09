La Nuova Team cerca volontari

La pallavolo della Nuova Team di Appiano Gentile alla ricerca di volontari. Nel frattempo proseguono gli open day.

Nuova Team, al via la stagione del volley

Ultime settimane per partecipare agli open day gratuiti promossi dalla società. C’è ancora tempo per avvicinarsi alla pallavolo e a una storica realtà del volley comasco. L’invito a prendere parte alle lezioni a porte a aperte riguarda il Minivolley (nati dal 2015 al 2012), l’Under 12 (2011-2010), l’Under 13 (2009), l’Under 14 (2008), l’Under 16 (2007-2006) e l’Under 18 (2005-2004).

Chi fosse interessato può contattare la società al numero 348-0086707. Inoltre, la Nuova Team è anche alla ricerca di volontari che possano dare una mano in tanti piccoli modi, come mantenere attiva la reception in palestra, dalle 17, per accogliere le atlete.