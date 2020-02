La preside agli studenti: “Se occorre faremo didattica a distanza, non siamo in vacanza” VIDEO

Video messaggio della preside Prof.ssa Piatti Video messaggio della nostra preside, Prof.ssa Piatti, a studenti, docenti e famiglie Pubblicato da Comune Di Cucciago su Venerdì 28 febbraio 2020

Raffaella Piatti, dirigente scolastica negli istituti di Fino Mornasco, Cassina Rizzardi, Grandate e Cucciago, parla ai suoi studenti con un videomessaggio. Le scuole, in questi giorni di chisura forzata di Coronavirus, si stanno attrezzando per raggiungere i ragazzi con i nuovi mezzi di comunicazione.

La preside agli studenti: “Se occorre faremo didattica a distanza, non siamo in vacanza”

Ieri, venerdì 28 febbraio 2020, Regione Lombardia ha fatto sapere di aver proposto al Governo la sospensione delle lezioni ancora per la prossima settimana. “La proposta è quella di mantenere attiva l’ordinanza sia nei comuni della zona rossa, sia in quelli della zona gialla”, hanno spiegato durante la conferenza in diretta dal Pirellone. Si attende la risposta del Governo.

In attesa di notizie ufficiale la dirigente Piatti spiega: “Un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri dice che nel caso in cui si ritorni a scuola sono da prevedere modalità di didattica a distanza, ci stiamo attrezzando con il registro elettronico e, perché no, qualche video. Ragazzi, non siamo in vacanza. Dopo Carnevale abbiamo avuto qualche giorno in più per riposarci, anche se non lo abbiamo chiesto. Occorre ora che le prossime giornate sui banchi delle aule o sui tavoli delle vostre casa, possano far proseguire il cammino di formazione”.