La protesta da Anzano: "Via Diaz è troppo pericolosa: va sistemata"

"Via Diaz: tutto da rifare! La strada ha tantissimi problemi, è un vero pericolo per pedoni, automobilisti e ciclisti".

Questa la situazione denunciata dall’ex sindaco anzanese Ferdinando Mazara nei giorni scorsi, che riguarda una delle strade più trafficate del paese, a collegamento con le vicine Orsenigo, Alserio e con la località albavillese di Carcano. L’ex primo cittadino anzanese, nei giorni scorsi, è intervenuto per chiedere all’Amministrazione comunale azioni concrete a migliorare la sicurezza dell’arteria stradale.

Anzitutto il problema - annoso, e già noto - della velocità lungo il rettilineo che corre dall’incrocio con viale Ortelli e prosegue fino a Erba, molto frequentemente percorso da auto a velocità sostenuta nonostante i dissuasori posizionati due anni fa dall’Amministrazione comunale.

"Questi dissuasori ai lati della strada sono stati completamente sbagliati: anzitutto bloccano l’eventuale corsia destinata alle biciclette che permetterebbe ai ciclisti di transitare in sicurezza su questo tratto - afferma - Ma intanto né questi né quelli posizionati in mezzo alla carreggiata hanno contribuito a ridurre la velocità delle automobili, che non rispettano il semaforo, dato che è praticamente sempre lampeggiante e diventa subito verde".