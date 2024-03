Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 marzo 2024

Un altro fine settimana di pioggia, come quello precedente, non fermerà la nostra voglia di eventi, musica, appuntamenti, spettacoli, mostre e tanto altro. Ecco quindi una nuova selezione dei migliori eventi del weekend in arrivo.

Cosa fare a Como

Como - Sabato 2 marzo 2024 si terrà l'inaugurazione della nuova fantastica stagione di eventi al Castel Baradello e nel Parco Regionale Spina Verde. Programma: alle 10.30: presentazione della stagione 2024 presso la Pinacoteca Civica di Como, alle 11.30 ci sarà la passeggiata dalla Pinacoteca Civica fino al Castel Baradello, infine alle 14 l'inaugurazione della mostra “Frammenti” del fotografo Gin Angri. All’arrivo al Castello: rinfresco con prodotti locali e apertura ufficiale delle visite. Arte contemporanea, attività per bambini, benessere, filosofia, food, poesia e letteratura, storia contemporanea, medioevo, musica e special event. Questi i principali filoni tematici della nuova stagione 2024 che vuole continuare, e rendere sempre più manifesto e partecipato, il percorso restitutivo del Parco iniziato nel 2022. Da marzo a ottobre i progetti “Un parco da vivere” e “Castello Live!”, che vedono la co-progettazione di molteplici soggetti locali e nazionali, proporranno eventi eterogenei e di qualità capaci di coinvolgere pubblici traversali, comaschi e turisti, con passioni e interessi vari. Percorsi escursionistici standard ed esperienziali, Esposizioni (Baradello Art Lab), Café philo, Lectio magistralis e reading, Performance e festival musicali, Degustazioni, Spettacoli e laboratori per bambini, Workshop olistici e iniziative speciali a tema.

Como - Il 2 marzo 2024 alle 15 il circolo scacchi Città di Como organizza il 35° Rapidplay del sabato, torneo aperto a tutti i giocatori, classificati e no, e agli juniores (under 18). I turni di gioco saranno 5 e la scadenza di gioca sarà di 15. Per iscrizioni e informazioni: info@comoscacchi.it o consultare il sito di Como Scacchi.

Como - Il prossimo 4 e 5 aprile 2024 il Conservatorio di Como metterà in scena "Ascesa e caduta della città di Mahagonny", opera in tre atti con musica di Kurt Weill e libretto di Bertolt Brecht presso il Teatro Sociale di Como: oltre alle prime due rappresentazioni realizzate in collaborazione con il “Teatro Sociale di Como / AsLiCo”, l’allestimento lirico, produzione del Conservatorio di Como, beneficerà di due repliche, il 13 aprile presso il Teatro Civico Roberto De Silva di Rho e la il 15 maggio presso il Teatro Cagnoni di Vigevano. La complessità e l’attualità brutale di quest’opera hanno reso manifesta la necessità di un approfondimento attraverso un percorso di avvicinamento al mondo sonoro e teatrale di Brecht e Weill. Road to Mahagonny è un viaggio esplorativo in uno dei capisaldi della letteratura e del teatro che farà emergere nuovi interrogativi sul mondo contemporaneo. È una strada un po’ anticonvenzionale, che conduce chi la segue per sentieri diversi, che raccontano di intrecci di vite, di utopie, di storia, politica e costume attraverso un ciclo di conferenze, tavole rotonde in un confronto sempre biunivoco con il pubblico, per poi riportare infine all’opera. Emergerà con chiarezza l’importanza di analizzare oggi l’opera di Brecht, soprattutto all’interno di un’istituzione di Alta formazione artistica e musicale quale è il Conservatorio. Nell'avvicinarsi dell'evento sabato 2 marzo 2024, alle 17 Elisabeth Hauptmann e Bertold Brecht: una cosiddetta amicizia professionale Ospite: Sabine Kebir Docente e ricercatrice. Il ruolo del femminile nella scrittura e nell’estetica di Brecht, l’apporto di Elisabeth Hauptmann in Mahagonny, la fabbrica Brecht, l’idea dell’arte condivisa, il controverso racconto della storia di Elisabeth e Bertold da parte di John Fuegi e la risposta ad esso di una certa corrente femminista tedesca, guidata da Sabine Kebir.

Como - Domenica 3 marzo 2024 dalle 10 alle 18 in occasione della chiusura della mostra dedicata a Geo Poletti collezionista e pittore, l'ingresso alla Pinacoteca civica sarà gratuito.

Como - Domenica 3 marzo 2024 alle 16.15 andrà in scena Como-Venezia allo stadio Sinigaglia, per la 28esima giornata di Campionato di Serie B.

Como - Sabato 2 marzo alle 17 presso il Museo della Seta in via Castelnuovo, verranno presentate due mostre "Indossare l’arte. Dalle tele dei Maestri una collezione di accessori Moda" e "Yukata".

Cantù

Cantù - Domenica 3 marzo alle 16 al Teatro San Teodoro di Cantù ci sarà la commedia teatrale dal titolo "Quantu trebulà per questa eredità" della compagnia teatrale “I Poco stabili”. La commedia, proposta dall’associazione Pro Loco Per Cantù in collaborazione con la compagnia teatrale I Poco stabili, verrà realizzata a favore degli ospiti della Fondazione Eleonora e Lidia. Qui tutte le informazioni.

Erba

Albese con Cassano - Il Centro Civico di Albese sarà teatro dell'esposizione di pittura dal titolo "Elapsio Expo 05", dell'artista Axel Ganesh. L'evento si terrà domenica 3 marzo dalle 14 alle 20 presso la sede del Centro Civico in Via Roma 23. "Elapsio Expo 05" offre al pubblico l'opportunità di immergersi nel mondo dell'arte attraverso le opere uniche e suggestive di Axel Ganesh. L'esposizione è aperta a tutti gli appassionati d'arte e agli interessati, con ingresso libero. Durante l'evento, sarà offerto un rinfresco per i visitatori.

Alzate Brianza - Torna la consueta apertura mensile del Guardaroba solidale presso il magazzino comunale di via Roggia Lubiana sabato 2 marzo, primo sabato del mese. Invariati gli orari di apertura al pubblico del servizio: dalle 9.30 alle 10.30 chi lo desidera potrà conferire al magazzino comunale capi di vestiario e per la casa, che saranno ritirati dai volontari del progetto per essere poi destinati dai Servizi sociali comunali alle persone e alle famiglie in difficoltà sul territorio.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 2 marzo, alle 16, nella sede di via Repubblica, le volontarie dell’associazione senza scopo di lucro "Koinè" invitano a una degustazione di tisane del commercio equo e solidale con la guida della dottoressa Martina Bernasconi. L’iniziativa è possibile anche grazie al contributo di Unioncamere e Regione Lombardia. Le offerte raccolte durante l’incontro saranno devolute al progetto "Tessendo il futuro", sostenuto quest’anno a favore delle artigiane dell’associazione "Asarbolsem" in Bolivia. I partecipanti sono invitati a portare la propria tazza per assaporare le tisane.

Olgiate Comasco - Al centro congressi Medioevo ultimi giorni per visitare lo stand che aiuta a conoscere meglio il Plis Sorgenti del torrente Lura: sabato 2 e domenica 3 marzo apertura su prenotazione: segreteria sorgenti del Lura, Sara Ceruti 320-9572736; e-mail: educazioneambientale@koinecoopsociale.it.

Appiano Gentile - "Birra & Caciara" al parco di Villa Rosnati. L’evento, organizzato da "Paneliquido" e patrocinato dal Comune di Appiano Gentile, è il format nato dalla felice collaborazione con "Nannì Sapori Romaneschi", progetto di street-food con foodtruck che esporta le eccellenze della tradizione gastronomica dei Castelli Romani. Propone panini sinceri a base di porchetta di Ariccia Igp e il meglio dei primi piatti della tradizione capitolina. Anche i vegetariani troveranno proposte a loro riservate. Protagoniste le birre di "Ritual Lab". Il noto birrificio romano, già premiato nel 2020, ha da poco ricevuto il premio di birrificio dell’anno 2024 da UnionBirrai e la sua Tupamaros (una Double Ipa) ha ottenuto il primo posto come birra dell’anno 2024. Apertura venerdì primo marzo dalle 19 alle 23. Si replica sabato 2 marzo dalle 19 alle 23.30. E domenica 3 marzo appuntamento dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23.

San Fermo della Battaglia - Concerto con violino e pianoforte, organizzato dalla commissione Attività culturali del Comune, appuntamento domenica 3 marzo alle 17 nell’auditorium comunale di via Lancini. Le musiciste e sorelle comasche Emanuela (pianoforte) e Magda Ughetti (violino) proporranno un concerto molto articolato. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti.

Binago - Sabato 2 marzo, alle 21, e domenica 3, alle 15, la compagnia teatrale "Inemesi" porterà sul palco della struttura parrocchiale "La lampada dei sogni", ispirato al musical "Aladin". Ingresso a pagamento.

Colverde - Al via la rassegna cinematografica "Il piacere degli occhi", organizzata dall'assessorato alla Cultura, lunedì 4 marzo, alle 20.30 nella sala polivalente di Gironico. Proiezione del film "Belfast", Oscar nel 2022 per la migliore sceneggiatura originale. Ingresso libero.