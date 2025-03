La scuola materna rimane dov'è, salta il progetto

La scuola dell’infanzia di Appiano Gentile rimane dov’è, salta il maxiprogetto per una materna nell’area adiacente la scuola superiore.

Progetto della nuova scuola materna congelato

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Rusconi ci credeva, tanto che era stato affidato un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità. Purtroppo, il progetto si è dovuto scontrare con la realtà dei fatti. In sintesi estrema... troppo alto il costo dell’operazione. Sostanzialmente, il terreno dove ora sorge il "Pessina" è di proprietà comunale anche se la scuola è dell’Amministrazione provinciale: l’iter per la costruzione di una struttura da adibire a scuola dell’infanzia prevedeva la cessione di quella parte di terreno, ampia 9.000 mq. Sulla quota restante, di 7.800 mq, sarebbe potuta sorgere la materna: l’edificio su un piano, la zona dedicata all’ingresso e al parcheggio e una parte per il giardino esterno con i giochi. Niente da fare. Il cambio di piani ha anche portato a scenari inaspettati.

La nuova ipotesi

L’attuale edificio dell’asilo in via Manzoni è vetusto e qualsiasi intervento di ammodernamento richiederebbe una spesa ingente. "E’ necessario fare un ragionamento - interviene il primo cittadino - Nel 2026 si libererebbero i locali comunali del Centro dell’impiego, adiacenti all’asilo nido. A quel punto si potrebbe valutare la creazione di un polo dedicato all’infanzia". Un’ipotesi sostenuta dall’opposizione ma sempre osteggiata dalla maggioranza. "In base al contesto e alle situazioni si può anche cambiare idea - aggiunge Rusconi - Resto comunque scettico perché gli spazi, a mio avviso, non sono sufficienti. C’è da dire, però, che con la diminuzione demografica qualcosa potrebbe cambiare. Staremo a vedere".

Parola alla minoranza

Sul tema intervengono i consigliere di minoranza Giulio Misenta, Simona Cavalleri e Sara Volonterio: "L’attuale edificio, peraltro non di nostra proprietà, è obsoleto. Noi di “Nuova Appiano” abbiamo suggerito un’altra soluzione che prevede il mantenimento del nuovo edificio nell’area che, a breve, verrà lasciata libera dal Centro per l’impiego, in fase di trasferimento a Lurate Caccivio. In questo modo sarà possibile creare un centro unico denominato “Polo per l’infanzia” da 0 a 6 anni. Questo porterà a una serie di agevolazioni a quelle famiglie che hanno da gestire più piccolini". I consiglieri di opposizioni proseguono sostenendo le loro ragioni: "Ogni polo manterrà le proprie specificità. Siamo quindi contenti e soddisfatti che la maggioranza abbia tenuto o terrà conto dei nostri suggerimenti, già espressi in Consiglio comunale. Siamo più che disponibili a collaborare per vedere realizzato il progetto scuola materna".