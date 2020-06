La Svizzera riabbraccia (anche l’Italia): riapertura dei confini il 15 giugno.

E’ stato un percorso travagliato ma alla fine la Confederazione Elvetica ha deciso che il 15 giugno non riapriranno i confini solo con Austria, Germania e Francia ma con tutti i Paesi del’Unione Europea, Italia compresa. Una scelta che spegne finalmente i malumori per la scelta di non riaprire congiuntamente le frontiere il 3 giugno.

Già a metà maggio il DFGP (Dipartimento federale di giustizia e polizia) aveva annunciato che le frontiere con l’Austria, la Germania e la Francia sarebbero state completamente aperte il 15 giugno d’intesa con le autorità di detti Paesi. Considerata l’attuale situazione epidemiologica, il 15 giugno sarà possibile revocare le vigenti restrizioni d’entrata anche nei confronti degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito a partire dal 15 giugno.

In occasione della teleconferenza informale dei ministri degli interni degli Stati Schengen di venerdì, numerosi ministri hanno auspicato un ritorno alla normalità e la revoca dei controlli alle frontiere interne in Europa dal 15 giugno.