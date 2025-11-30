Ladri in azione, il sindaco chiede più controlli alla Polizia Locale

Ladri in azione, il sindaco di Inverigo Francesco Vincenzi chiede più controlli alla Polizia Locale. Una decisione presa dopo alcuni furti avvenuti a Villa Romanò e Romanò Brianza.

La mossa del sindaco

“Ho chiesto alla Polizia locale di effettuare più controlli sul territorio”.

A parlare è il sindaco Francesco Vincenzi, preoccupato per la situazione furti che hanno recentemente colpito il paese. Non molto tempo fa ci sono stati dei tentativi in via Baracca, fortunatamente non andati a segno, ma i ladri sono riusciti nel loro intento con colpi a Villa Romanò e soprattutto a Romanò Brianza nei giorni scorsi. Il periodo autunno-inverno è da sempre uno dei preferiti dai ladri e dai topi d’appartamento, che colgono l’occasione di entrare nelle case appena cala il sole, quando magari i residenti non sono ancora rincasati dal lavoro.

I proprietari erano in casa

C’è però da sottolineare come, nel caso di quanto accaduto a Romanò, i ladri hanno deciso di agire quando i proprietari si trovavano ancora in casa. In un caso i malviventi sono entrati in un appartamento non lontano dalla provinciale Arosio-Inverigo. I proprietari si sono accorti dell’irruzione solo a fatto già compiuto. Un po’ come quanto accaduto per i residenti nella zona del maneggio ippico. Anche in questo caso nessuno dei proprietari si è accorto che i ladri fossero entrati. La notizia si è diffusa e l’allarme diramato per mantenere alta l’attenzione dei cittadini. E un deterrente chiaramente, può essere la Polizia locale.

Il sindaco chiede più controlli

“Per questo ho chiesto agli agenti di sorvegliare maggiormente il territorio, soprattutto nel tardo pomeriggio, prima della loro chiusura lavorativa”, spiega il sindaco.

Il primo cittadino ha poi voluto lanciare un messaggio:

“Invito chiunque avvisti qualcuno o qualcosa di sospetto a segnalare alla Polizia locale o, se in serata, ai Carabinieri. Segnalare è importante, anzi fondamentale. E’ raro che il ladro agisca da solo, spesso sono due o tre malviventi”.

Malviventi che si soffermano all’esterno degli appartamenti senza cercare di destare sospetti a studiare la situazione, e approfittando delle ore di buio o dell’assenza dei proprietari, controllando e perlustrando movimenti ed eventuali uscite.