Immortalati dalle telecamere e finiti sui social network due ladri che hanno tentato il furto a Cucciago.

Ladri tentano il furto a Cucciago

L'episodio si è verificato giovedì 8 giugno 2023, poco dopo le 9 del mattino. A essere stata presa di mira è una viletta che sorge in via Marconi. I due malviventi, ben vestiti, si vedono aggirarsi per il giardino dopodiché provano ad introdursi nell'abitazione cercando di rompere una finestra.

Lo sfogo sui social

"O scusate se lede la vostra privacy...mi interessa meno di zero", hanno scritto i proprietari di casa, pubblicando su "Sei di Cucciago se" alcuni scatti. A filmarli sono state telecamere di sorveglianza, che non sono riuscite però ad inquadrare i volti, coperti da mascherine e cappello con visiera. Il furto alla fine non è riuscito, da registrare ci sono soltanto i danni alla finestra, oltre alla comprensibile arrabbiatura. Sul caso è stata presentata denuncia ai Carabinieri di Cantù.