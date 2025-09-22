L’allarme del Comune: “Non scendete nei piani seminterrati, spostatevi ai piani alti”

L’Amministrazione comunale lancia l’allarme ai cittadini di Cantù: “Non scendete nei piani interrati e seminterrati, ma saliti in quelli alti”.

L’appello

L’Amministrazione comunale di Cantù ha diramato un appello rivolto ai cittadini della Città del Mobile. “A causa del maltempo in corso- si dice nella comunicazione – si invita la popolazione a: evitare i piani interrati e seminterrati; in caso di criticità, spostarsi ai piani alti delle abitazioni; muoversi solo se necessario e con la massima prudenza. Particolare attenzione alle zone di Cantù Asnago, Vighizzolo e Fecchio – via Mentana e via per Alzate – dove alcune strade risultano chiuse. Chiusura anche in corso Europa, dalla rotonda Bennet sino alla rotonda di via G. da Cermenate. I residenti prestino la massima attenzione”.

Il nubifragio

La comunicazione dell’Amministrazione comunale è arrivata a seguito del nubifragio che si è abbattuto da questa notte sul canturino, provocando allagamenti in moltissime strade cittadini.