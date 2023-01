Guasti e malfunzionamenti agli impianti di illuminazione pubblica in paese? Ora a Lipomo si possono segnalare con un nuovo servizio avviato nei giorni scorsi e reso noto dal Comune.

Lampioni guasti o malfunzionanti? Si possono segnalare con il nuovo servizio del Comune

Con la collaborazione dell’operatore City Green Light di pubblica illuminazione, il Comune ha attivato un numero verde per segnalare guasti e malfunzionamenti agli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale. Il numero verde è 800642120, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni: si potrà parlare con un operatore e indicare il tipo di guasto; la via dove si trova il punto luce o il numero civico più vicino all’impianto, o ancora il numero stesso del lampione; e fornire un recapito telefonico per eventuali chiarimenti o riscontri sull’andamento della riparazione.

E' attiva una casella mail a cui i cittadini possono rivolgersi (segnalazioni.lipomo@citygreenlight.com) e segnalare ogni malfunzionamento o guasto: un servizio che permette una comunicazione più rapida e un intervento immediato nel risolvere i problemi alla pubblica illuminazione.