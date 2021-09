L'Associazione Nazionale Carabinieri cerca nuovi volontari per rafforzare i servizi sul territorio.

Associazione Nazionale Carabinieri, iscrizioni aperte

La sezione appianese dell'Anci ha lanciato la campagna di reclutamento aperta a tutte quelle che persone che desiderano rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco per la comunità. Sono diverse le attività svolte dal sodalizio in collaborazione, per ora, con i Comuni di Guanzate, Bulgarograsso e anche con Lurate Caccivio grazie a una convenzione approvata dalla Giunta nei giorni scorsi.

Come diventare volontari

Per informazioni e per diventare membro dell'Associazione Nazionale Carabinieri è sufficiente chiamare il numero 366-9828531 oppure scrivere una email ad appianogentile@sezioni-anc.it.