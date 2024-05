L’"Auser" mette radici, una sede in Villa Rosnati

L’"Auser" di Olgiate Comasco mette radici ad Appiano Gentile. Dopo la firma della convenzione con il Comune, avvenuta nel mese di gennaio, per un servizio di trasporto gratuito, il rapporto tra il sodalizio presieduto da Vladimiro Pina e l’Amministrazione si è ulteriormente fortificato.

Partnership tra "Auser" e Comune

L’associazione dal 20 maggio sarà presente in un locale che si affaccia sul chiostro di Villa Rosnati. "Saremo aperti il lunedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12 - precisa Pina - Offriamo un servizio di compagnia telefonica e uno di accompagnamento sociale per fare la spesa, verso gli ospedali o in farmacia". Non solo, a questi bisogna aggiungere anche il Pac, ovvero il punto di ascolto cittadini grazie al quale un anziano può trovare aiuto nel risolvere problematiche quotidiane.