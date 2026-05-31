Lavori al laghetto: presto l’inaugurazione

Valbrona, quasi conclusi i lavori per la riqualificazione del laghetto: presto l’inaugurazione. Conclusa la fase più lunga dell’intervento.

Avanzano gli interventi

Continuano i lavori per la riqualificazione del laghetto:

“Abbiamo superato la fase più “lunga” ovvero quella della fornitura del telo e la posa – spiega il consigliere Simone Mason – Stanno ultimando le ultime lavorazioni e stanno iniziando a riempire nuovamente il laghetto. Nella prima metà di giugno abbiamo intenzione di organizzare l’inaugurazione ufficiale”.

Partiti ad inizio febbraio, gli interventi sono ormai in chiusura, con un leggero ritardo rispetto al cronoprogramma visto che la conclusione era prevista tra fine aprile ed inizio maggio.

Intervento da 100mila euro

Il bacino è stato realizzato 20 anni fa in un’area molto frequentata dagli appassionati di sport viste le vicinanze della pista ciclabile e del campo da pallacanestro, mentre il laghetto era utilizzato anche per la pesca sportiva. I vandali però avevano gettato dei cartelli in ferro che avevano tagliato il telo protettivo.

“Telo che è stato sostituito, dopo che il laghetto è stato svuotato – aggiunge Mason – Un intervento di 100mila euro per un’importante riqualificazione”.

Come deterrente nella zona verranno attivate delle telecamere. Il conto alla rovescia dunque è partito e mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell’inaugurazione.