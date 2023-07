L'imprenditore brasiliano dei resort sceglie Appiano per sposarsi, il matrimonio è vip

L'imprenditore brasiliano dei resort sposa l'influencer: ad Appiano Gentile il matrimonio è extralusso.

Matrimonio vip ad Appiano Gentile

Invitati in total black arrivati direttamente dal brasile a bordo di un jet privato. Automobili extralusso. Fiori a profusione e una generale curiosità tra gli appianesi che, fin dalla mattina di ieri, martedì 11 luglio, hanno assistito all'allestimento della chiesa di Santo Stefano per una cerimonia fuori dai canoni. Il matrimonio si è poi tenuto nel pomeriggio anche se, fino all'ultimo, nulla si è saputo su chi fossero gli sposi.

Diverse le voci rimbalzate tra i presenti, tra chi parlava di un ex calciatore del Napoli e chi di un calciatore interista. Alla fine, a convolare a nozze sono stati Manoel Vincente Pereira Neto, imprenditore brasiliano di resort di lusso, e Bruna Jessyca Kehrnvald, designer e influencer. La coppia nei giorni scorsi si trovava sul lago di Como ed è rimasta folgorata dalla bellezza della chiesa di Santo Stefano. La cerimonia, officiata da un parroco brasiliano, interamente in lingua portoghese, non ha mancato di suscitare curiosità.