L'inclusione è di casa alla pasticceria "Tarantola": laboratorio di biscotti con i ragazzi di Villa Magnolia

Un dolce momento di inclusione alla pasticceria "Tarantola" con i ragazzi di Villa Magnolia

L'inclusione è di casa

La asticceria "Tarantola", con Maria Rosa, ha aperto, in questi giorni, le sue porte per una mattinata speciale all'insegna dell'inclusione e della creatività. I ragazzi della comunità alloggio per disabili (Cad) Villa Magnolia, che accoglie persone con disabilità mentale medio-grave, hanno partecipato a un laboratorio di pasticceria dedicato alla realizzazione di biscotti per la notte di Halloween. Guidati dai pasticceri del team Tarantola e da Maria Rosa, i ragazzi di Villa Magnolia hanno avuto l'opportunità di "mettere le mani in pasta", sperimentando la gioia di creare dolci colorati e a tema. L'iniziativa, seguita da Maria Rosa Tarantola, ha permesso ai partecipanti di vivere un'esperienza unica, in linea con i principi educativi della comunità Villa Magnolia, che pone al centro del suo operato il benessere personale e la cura autentica.

Un'iniziativa che ha lasciato il segno, non solo nei cuori dei partecipanti, ma anche nei deliziosi biscotti che hanno creato con entusiasmo.