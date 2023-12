Lo chef Tarantola e il suo team cucinano per solidarietà

Il ristorante Tarantola ospite al refettorio ambrosiano per sostenere l’associazione "Realmonte" Onlus. Lo chef Vittorio e la sua brigata offrono solidarietà e il ricavato della serata è stato destinato a progetti per sostenere persone vulnerabili.

Una serata solidale

Al refettorio ambrosiano di Milano, il team ha nutrito i cuori degli ospiti che hanno partecipato alla charity organizzata a sostegno dell’associazione "Realmonte" Onlus. Nel cuore di una Milano vibrante di arte e solidarietà, una serata ha brillato come un faro di generosità culinaria. La cena dio giovedì 7 dicembre è stata un'esperienza gastronomica straordinaria e non solo per deliziare i palati, ma per nutrire l'anima. I piatti preparati oltre ad essere delle opere d'arte culinarie, hanno rivelato la passione e la maestria di un gruppo che non solo sa unire sapientemente sapori e consistenze, ma che ha anche compreso il potere di trasformare la tavola in un'opportunità per sostenere una causa nobile.

Le parole dello chef

“La serata non è stata solo un'occasione per gustare piatti straordinari, ma anche un'opportunità per unirsi e sostenere una missione che tocca le vite di coloro che hanno bisogno di un aiuto concreto e di sostegno - commenta Vittorio Tarantola - Le atmosfere del refettorio ambrosiano, dove l'arte e la generosità si abbracciano in un caleidoscopio di colori e sapori, hanno reso questa serata ancora più magica”.