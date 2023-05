L'ufficio postale chiude per due mesi, cittadini costretti a spostarsi nei Comuni limitrofi ad Appiano Gentile.

Chiusura dell'ufficio postale

E' stata la società a comunicarlo direttamente al sindaco con una lettera che riportiamo integralmente:

"Gentile Sindaco,

desidero comunicarLe che, per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale nel Comune da Lei amministrato, l'Ufficio postale di Appiano Gentile, sito in via Giuseppe Grilloni 10, resterà chiuso al pubblico

dal 08/05/2023 al 08/07/2023.

Durante tutto il periodo di chiusura, come anticipato, la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale limitrofo:

- Lurate Caccivio, sito in via Alessandro Volta 10, aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24; l'ufficio di appoggio verrà potenziato con postazioni di sportello e di consulenza.

La informiamo inoltre che durante la chiusura, presso l'ufficio limitrofo sopra menzionato, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all'ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto,...).

Inoltre, Le ricordiamo che la clientela potrà fruire anche dell'Ufficio Postali vicino:

- Olgiate Comasco, sito in via Delle Vecchie Scuderie 13, aperto dal lunedì al venerdi dalle ore

08:20 alle ore 19:05, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24;

L'Ufficio postale di Appiano Gentile riaprirà in data 10/07/2023, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione a Lei e alla clientela. Resta inteso che il presidio di Relazioni

Istituzionali territoriali è a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento".