L’ultimo saluto a don Giacomo

Sono stati celebrati oggi, giovedì 4 settembre 2025, i funerali di monsignor Giacomo Tagliabue, scomparso il 1 settembre 2025 a 86 anni. Il sacerdote era nato a Cantù nel 1939.

Fede, carità e ricordi commossi al funerale del sacerdote

Una folla commossa ha detto addio a monsignor Giacomo Tagliabue, sacerdote originario di Cantù amato in tutto il lecchese, da Maggianico – dove fu animatore della parrocchia e dell’oratorio dal 1967 al 1982 – a tutta la Brianza, nel suo ultimo viaggio. La cerimonia funebre è stata celebrata nella chiesa di Santa Eufemia a Oggiono dal vescovo ausiliare di Milano, Monsignor Erminio De Scalzi, con il vicario episcopale Monsignor Gianni Cesena e l’ex vicario episcopale Monsignor Maurizio Rolla. Oltre 30 i sacerdoti presenti in una chiesa gremita, che non è stata in grado di contenere tutte le persone che hanno voluto tributare un ultimo omaggio a don Giacomo.

Il messaggio dell’arcivescovo

All’inizio della cerimonia, animata dalla corale della parrocchia di Suello – paese dove don Giacomo era stato parroco – è stato letto un messaggio dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Tra i fedeli presenti anche il sindaco di Oggiono, Chiara Narciso, il vice sindaco di Paderno Dugnano, Antonella Caniato, Mauro Colombo, sindaco di Garbagnate Monastero, e il primo cittadino di Suello, Angelo Giacomo Valsecchi.

L’omelia

Durante l’omelia, Monsignor Erminio De Scalzi ha voluto ricordare la figura del sacerdote con parole toccanti, tra memoria e fede. L’omelia si è aperta con un’immagine intensa: si è pensato che anche nell’ultima sera della sua vita don Giacomo si sia addormentato recitando la compieta, la preghiera serale dei sacerdoti. Come ricorda il vecchio Simeone, egli pregava:

“Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la Tua parola, perché ormai i miei occhi hanno visto la Tua salvezza a Gesù, luce delle genti.”

Il legame con Cantù

Monsignor De Scalzi ha sottolineato il legame di don Giacomo con le comunità che ha servito nel corso della sua vita: la sua città natale Cantù, gli oratori di Valle Olona e Maggianico, la parrocchia di Suello, la comunità pastorale San Paolo VI di Paderno Dugnano, la parrocchia di Molteno e, infine, Santa Eufemia di Oggiono, oggi meta del suo ultimo viaggio terreno. Particolare riconoscenza è stata espressa anche per coloro che, nelle sue difficoltà di salute, lo hanno accolto e sostenuto.