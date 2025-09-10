L’ultimo saluto a Laerte Gauli

Si sono svolti oggi, mercoledì 9 settembre 2025 i funerali di Laerte Riccardo Gauli, il giovane 20enne di Luisago che ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto sabato 6 settembre a Grandate.

Il funerale

Il rombo di decine di motocilette guidate dagli amici di una vita ha anticipato l’arrivo del feretro di Laerte Gauli. Il 20enne di Luisago ha perso la vita sabato 6 settembre in un tragico incidente. Il giovane si è scontrato, in sella alla sua moto con un altro centauro, Fabio Crescitelli, di 17 anni, in via Mantero a Grandate. Nonostate i soccorsi per i due giovani non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi gli amici e le persone accorse a dare l’ultimo saluto a Laerte nella chiesa della beata Vergine Addolorata di Luisago. Molte le persone che hanno assistito dal sagrato. A celebrare il funerale è stato don Fabio Molteni che ha commentato:

"Il suo nome significa "colui che raduna il popolo", ecco, proprio qui in questa chiesa della Beata Vergine Addolorata, in tantissimi oggi sono venuti per dare un ultimo saluto a Laerte. Vuol dire che questo ragazzo era prezioso, per la famiglia, per i parenti e anche per tanti, tantissimi, amici. L'anima del nostro caro Laerte ora vivrà ancora in Dio".

L’addio commosso degli amici

Anche un gruppo di amici ha voluto esprimere un sentito ricordo:

“Ciao Laerte, mai avremmo pensato di parlarti così, da lontano, ma tu rimarrai per sempre con noi, non ti dimenticheremo mai. Ci hai insegnato tanto, sei speciale”.

Infine, tra tante lacrime, Arianna Accetturo, che ha condiviso molti momenti con il giovane, ha affermato:

“Laerte riusciva a farsi volere bene da tutti, con la sua semplicità e con quella sua risata contagiosa. Io e lui ci siamo amati tanto e lo porterò dentro il mio cuore per sempre”.

Il rombo dei motori all’uscita

Anche all’uscita Laerte è stato salutato da oltre 4 minuti di rombo di motori seguiti dal lancio dei palloncini e da un applauso finale. Il giovane è stato poi scortato nel suo ultimo viaggio dai suoi amici a bordo delle moto.