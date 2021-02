L’ultimo saluto al prof. Cesana: l’abbraccio più grande è delle sue studentesse

Ha insegnato fino all’ultimo istante possibile, il giorno stesso del ricovero in ospedale. Vittorio Cesana, 75 anni, è mancato sabato scorso e ieri, venerdì 5 gennaio 2021, gli è stato dato l’ultimo, accorato, saluto. Ex sindaco di Olgiate ma soprattutto insegnante, da sempre, fin dagli anni dell’università. Fino al 2008 quando è arrivato il pensionamento che non è durato a lungo perché ha risposto alla chiamata di un amico ed è tornato a insegnare lettere al Casnati.

L’ultimo saluto al prof. Cesana: tanti i messaggi arrivati

Una passione e una dedizione che non sono passate inosservate. E sono state le sue studentesse a dimostrarlo con una vera e propria pioggia di messaggi di ricordo che hanno lasciato alla famiglia del loro docente. “Caro prof. Cesana, le sarò sempre grata per tutte le lezioni di vita che mi ha insegnato – scrive con affetto Alessia – una in particolare: non mettere in difficoltà le altre persone, bensì, aiutarle sempre a migliorare e a crescere. Porterò sempre dentro di me tutti i suo consigli e cercherò di metterli in atto poco a poco. Per me è stata una persona molto importante, con lei ho imparato cosa vuol dire realmente essere appassionato di qualcosa e che spesso la passione va oltre ogni limite. Molte volte non ci rendiamo conto della forza che abbiamo dentro di noi ma lei ne aveva tanta. La ringrazio per tutti i sorrisi che ci ha strappato e mi spiace tanto non averla potuta salutare di persona, però sono certa che dentro di me resterà sempre un ricordo di lei”.

