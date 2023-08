Lurate, la divisa attira troppo l’attenzione: ora i controlli si fanno in borghese

Lurate Caccivio: la divisa attira troppo l’attenzione: ora i controlli si fanno in borghese.

Le divise sono troppo vistose: controlli in borghese contro chi non rispetta il regolamento del percorso Kneipp. A fine luglio l’Amministrazione comunale ha ufficializzato le nuove norme per chi frequenta l’area benessere, articoli più restrittivi studiati per salvaguardare il decoro della zona.

E così è stato, peccato solo che il regolamento, in queste ultime settimane, sia stato più volte disatteso, tra pic-nic ben poco improvvisati e bagni come se si fosse in piscina. Insomma, far rispettare le norme non è facile, a maggior ragione se l’arrivo degli agenti si fa notare a causa delle divise fin troppo sgargianti e riconoscibili. Tradotto in parole povere: gli incivili ci sono ma di multe, fin’ora, nemmeno l’ombra. Così si cambia strategia.

